Experto en IA asegura que empresas vaticinan "un 10% de probabilidades de desastre hasta 2030"

Madrid, 14 de septiembre de 2026. El desarrollo de la Inteligencia Artificial se ha constituido como uno de los temas de mayor relevancia informativa en los últimos días a raíz de la no salida a bolsa de OpenAI y las declaraciones del CEO de Antrophic, Dario Amodei, quien aseguró que para el final de la década actual la IA podría ocasionar riesgos catastróficos. En declaraciones a Europa Press Televisión, el director académico del Máster Universitario en Inteligencia Artificial para la Transformación e Innovación de Negocio de UNIR, Carlos Emilio Rabazo Márquez, ha asegurado que las empresas de IA hablan de que "haya un 10 % de probabilidades de que haya un desastre de aquí al 2030".