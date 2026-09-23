Experto niega la amenaza rusa: "Agitan el miedo para comprar armamento a Estados Unidos"

Bilbao, 23 de septiembre de 2026.
El miedo a un conflicto militar a gran escala con Rusia, alentado recientemente por algunos líderes europeos, carece de fundamento bélico real. Así lo ha afirmado el profesor de Derecho Internacional Público de la UPV/EHU, Ander Gutiérrez-Solana, quien ha asegurado que, a día de hoy, "no hay un solo dato real de que Rusia suponga una amenaza para Europa". Lejos de suponer un peligro inminente de invasión, el experto ha recordado que el ejército ruso se ha visto mermado en su conflicto con Ucrania y ha sentenciado que Moscú "no tiene capacidad para iniciar un conflicto bélico directo con la Unión Europea" ni "con ningún Estado de la OTAN". A su juicio, la insistencia en agitar este fantasma responde a una estrategia de los gobiernos para justificar "recortes presupuestarios para comprar armamento a Estados Unidos".