Experto en Oriente Medio cree que "vamos a ver una 'hezbolarización' de la Franja de Gaza"

Madrid, 16 de mayo de 2026. Este viernes ha muerto el comandante del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamás, Izz al Din Haddad, en un ataque israelí. Ante la situación que se está viviendo en Palestina y dentro de la milicia de Hamás, el historiador y Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Murcia, Mariano López de Miguel, ha señalado que la población "está muy cansada" después de tres años de guerra. "Vamos a ver una especie de 'hezbolarización' de la Franja de Gaza", ha concluido López de Miguel.