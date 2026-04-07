Experto recalca que la misión a la Luna supone “beneficios” para la “humanidad"

Valencia, 7 de abril de 2026. El investigador del iTEAM y presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano, Vicente Boria, recalcaba que la misión a la Luna que se está llevando a cabo supone "beneficios" para la "humanidad" y un "impulso" por la inversión de la preparación de los programas con beneficios "a nivel científico y social", cómo "los trajes de los astronautas o las comunicaciones. Además, resaltaba que es un "avance" para conocer "mejor" al planeta y con el objetivo en el futuro de "poner una base de operaciones con astronautas en la Luna" y posibles misiones enfocadas "a Marte".