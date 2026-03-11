Experto señala como "potente" la acción de la AIE, aunque los precios dependerán del mercado

Madrid, 11 de marzo de 2026. La Agencia Internacional de la Energía ha acordado este miércoles la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, una decisión respaldada por el Gobierno de España, que aportará el equivalente a 12 días. En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de la Comisión de Energía del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, Jaime Segarra, ha reflexionado que "lo realmente efectivo" sería trasladar un mensaje de compromiso sobre la limitación de los precios y el impulso de más inyecciones de las reservas, ya que "depende de lo que los operadores del mercado realmente evalúen".