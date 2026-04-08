Experto señala que la repercusión es "global" con la subida del diésel y supone una "recesión"

Valencia, 8 de abril de 2026. El secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte, Carlos García, que señala que esta guerra de Oriente Medio que ha provocado la subida de precios del diésel en España afecta a la economía y la repercusión es "global": "Reducirá la compra y la gente se verá retraída a consumir". El secretario general explica que la solución pasa porque "el conflicto se resuelva y se reconduzcan los precios" para volver a la "normalidad" y la que se restablezca la normalidad y que la situación "de tensión internacional vuelva a su cauce".