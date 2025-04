Experto ve "arriesgado" prescindir "completamente" de "energías de apoyo base" como la nuclear

El catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco (EHU/UPV) y experto en energía, Aitor Ciarreta, ha advertido de la necesidad de un proceso de electrificación que tenga en cuenta la creciente demanda de electricidad en España, y ha considerado que, para evitar apagones como el vivido este lunes de forma generalizada, es "arriesgado" eliminar "completamente" las denominadas "energías de apoyo base", como la nuclear o la de ciclo combinado, pues son "estables" y provienen de !aquellas plantas que no son intermitentes y que permiten mantener la frecuencia constante". "Deshacernos completamente de todo lo que es fósil o de nuclear, tal y como está ahora montado el sistema eléctrico, a mí me parece bastante arriesgado; igual tenemos otro apagón, pero más local, o podemos propagárselo a otros países europeos. Me parece que es incurrir en riesgos cuando no es necesario", ha explicado en una entrevista a Europa Press Televisión.