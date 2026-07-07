Expertos alertan sobre vulnerabilidades de ciberseguridad descubiertas por la IA "en segundos"

Madrid, 7 de julio de 2026. Alexander Gómez, CEO de Timia España, consultora enfocada en la optimización y automatización de los datos con IA para integrarla en los procesos de negocio, ha alertado sobre el riesgo que suponen estos últimos modelos de IA que "son capaces de descubrir vulnerabilidades en segundos". Gómez ha explicado que la principal preocupación no radica en que no se puedan solucionar las vulnerabilidades detectadas, sino en "el tiempo de respuesta que vamos a necesitar" para hacerlo, motivo por el que el BCE ha tomado la decisión de pedir a las entidades financieras que refuercen todos sus sistemas de ciberseguridad