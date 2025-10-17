Expertos analizan las claves de los efectos especiales audiovisuales en el Festival de Sitges

El Festival de Sitges, referente del cine fantástico a nivel internacional, se consolida un año más como un espacio para abordar las últimas tendencias y avances técnicos de la industria cinematográfica. En esta 58ª edición, expertos del sector han analizado el proceso creativo y técnico detrás de los efectos especiales en el cine y la televisión, en una mesa redonda organizada por TransPerfect.Los expertos han abordado las claves que permiten dar vida a los universos cinematográficos y han explicado cómo la combinación de los efectos de maquillaje, efectos visuales y efectos especiales se ha convertido en una herramienta fundamental para construir mundos fantásticos y experiencias inmersivas que traspasan la pantalla.El debate también ha tratado casos prácticos de producciones reconocidas como 'Animal Kingdom' o 'Dracula: A Love Story' para ofrecer al público una mirada completa, desde el diseño del maquillaje prostético hasta la integración de elementos digitales avanzados.Como empresa especializada en soluciones tecnológicas y servicios lingüísticos, TransPerfect ha reforzado la dimensión internacional del festival por segundo año consecutivo y ha puesto en valor el papel de la creatividad y la innovación en la evolución de la industria del cine.