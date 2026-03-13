Expertos analizan nuevos riesgos de incendio en la edificación y los retos para la normativa

Madrid, 13 de marzo de 2026. La evolución de la edificación y la tecnología aplicada a la construcción plantean desafíos para la seguridad frente a los incendios y exigen revisar los criterios normativos actuales en España. Este ha sido el foco de la tercera edición de la jornada profesional del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio a la que ha acudido el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. La jornada técnica se ha celebrado en el Museo de Bomberos de Madrid y ha reunido a especialistas internacionales para compartir conocimiento técnico y promover una reflexión conjunta. Los expertos han coincidido en la necesidad de exigir soluciones no combustibles en edificios de gran altura o de uso sensible, así como en reforzar la información sobre la prevención de incendios a ciudadanos y comunidades de propietarios. Los expertos han pedido a las administraciones públicas que recojan sus peticiones para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos porque la prevención de hoy evita la desgracia en el futuro.