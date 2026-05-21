Expertos defienden una sanidad del futuro enmarcada en la prevención, digitalización y equidad

Madrid, 21 de mayo de 2026. Responsables del sistema sanitario defienden que el futuro de la sanidad española pasa por reforzar la prevención, adaptar el modelo a una población longeva y garantizar el acceso a la atención en diferentes territorios. Estas han sido las conclusiones del acto de cierre de "Ruta 86", una iniciativa de la compañía biofarmacéutica Boehringer Ingelheim. Durante el encuentro, los expertos han analizado la evolución del sistema sanitario hacia un modelo que protege la salud de forma integral, priorizando la prevención frente al enfoque tradicional centrado en la curación. Además, los especialistas han reflexionado sobre el sistema que se quiere construir y han proyectado los próximos 40 años de la sanidad española. En definitiva, los expertos han presentado la sanidad como una gran construcción democrática, consolidada como un pilar fundamental del Estado del Bienestar.