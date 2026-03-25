Expertos destacan el papel de la farmacia en el cuidado de la salud desde la nutrición

Madrid, 25 de marzo de 2026. En el marco de una nueva edición de Infarma, Danone Nutricia, compañía de nutrición especializada, destaca el papel asistencial de la farmacia en la prevención y detección temprana de posibles problemas de salud a lo largo de la vida. La compañía subraya el rol de la nutrición en momentos claves para la salud, como el desarrollo infantil o las etapas de mayor fragilidad en las que las personas pueden empezar a manejar situaciones como el Deterioro Cognitivo Leve. Las farmacias se consolidan como el colectivo sanitario más cercano y accesible al paciente en España. Por ello, es esencial proporcionarles formación continuada y herramientas de cribado que favorezcan la prevención y la detección precoz. Las farmacias desempeñan un rol cada vez más integral con un papel asistencial y la nutrición se presenta como una gran aliada para prevenir y detectar diferentes problemas de salud.