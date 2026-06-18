Expertos destacan el valor de la nutrición premium para la salud de los animales de compañía

Madrid, 18 de junio de 2026. Los animales domésticos son ya un miembro más de la familia, y su alimentación se ha convertido en una prioridad para muchos hogares. Con el objetivo de destacar la importancia de cuidar las materias primas que componen la dieta de perros y gatos, ACANA ha organizado un encuentro que combina la alta cocina con la nutrición para animales. Durante el evento, la chef Sara Mancebo ha preparado un menú para los asistentes a partir de las materias primas que componen las recetas de ACANA. Una muestra gastronómica que pone en valor el cuidado de la alimentación animal. La jornada ha girado en torno al concepto de humanización del cuidado animal, tendencia que promueve una mayor conciencia del impacto de la nutrición en la salud y longevidad de las mascotas. Una experiencia que acerca la filosofía de la marca a todos aquellos foodies y amantes de los animales que buscan para sus perros y gatos la misma excelencia que exigen en su propia mesa.