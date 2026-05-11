Expertos lamentan barreras en CCAA en acceso a sanidad de irregulares, clave para erradicar VIH

Valladolid, 11 de mayo de 2026. Expertos han lamentado hoy las barreras que "algunas" autonomías establecen para inmigrantes irregulares al acceso al sistema sanitario y que consideran clave para cumplir con los objetivos marcados para 2030 de eliminar el VIH como problema de "salud pública". "Es mejorable en toda España, pero en Madrid hay problemas a pesar de que hay profesionales y redes comunitarias de activistas que se aseguran de que el tratamiento y el diagnóstico pueda llegar a las personas que lo necesitan", ha señalado la directora del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, que ha apostillado que en Castilla y León también hay "elementos mejorables" en este sentido.