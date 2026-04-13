Expertos en marketing coinciden en que la llegada de IA permite hacer marketing de otra forma

Madrid, 13 de abril de 2026. El profesor de Marketing y decano del MBA de Esade, David López López, ha afirmado que hay un conjunto de empresas que usa la IA para "hacer marketing de otra manera" realizando "correlaciones imposibles, buscando patrones que un humano no puede encontrar, que permite hacer una personalización exponencial y conseguir unas experiencias casi 'one to one'". Además, ha indicado que eso "genera un cambio de comportamiento en el usuario" que ahora necesita asesoramiento. Por su parte, el director de Marketing Comercial y Negocio Digital de Aena, Raúl Gómez García-Carpintero, ha citado el "marketing relacional", ya que se puede interpretar el 'big data' para incorporar acciones que permitan mejorar la relación con el cliente. Por último, el socio McKinsey & Company, Victor García de la Torre, ha asegurado que el uso de la IA en el marketing es una "gran oportunidad". Así, ha indicado que el 6% de las empresas se están apalancando esta oportunidad y están viendo ya impacto.