Expertos en nutrición y divulgación abordan los retos de la alimentación y la obesidad infantil

Barcelona, 20 de marzo de 2026. En España, el 16% de niños y niñas de 6 a 9 años padecen obesidad, según un reciente estudio de Unicef, que alerta que el exceso de peso en la infancia es actualmente el problema más grave de malnutrición. Para abordar los retos de salud de este grupo de edad, expertos en nutrición y divulgación se han dado cita en un encuentro informativo impulsado por EROSKI, en colaboración con Europa Press. Bajo el título "Alimentación saludable en la infancia y prevención de la obesidad infantil: claves y retos", los expertos han remarcado la importancia de alinear todas las políticas y mensajes y han apostado por establecer responsabilidades compartidas en beneficio de los más pequeños. El encuentro ha servido para compartir los proyectos e iniciativas que empresas como Eroski están llevando a cabo para acercar a los jóvenes las claves de la dieta saludable. La compañía ha desarrollado un Plan Educativo para que conozcan de primera mano todo el proceso de producción de los alimentos. Durante la jornada, se ha debatido también sobre la necesidad de regular la publicidad de los alimentos y saber discernir las recomendaciones en redes sociales.