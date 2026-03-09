Expertos en odontología se reúnen para analizar los retos y avances en salud bucodental

Madrid, 9 de marzo de 2026. Se ha celebrado la V edición del Vitaldent Dental Summit, un espacio que ha reunido a expertos en odontología para analizar los retos y avances más relevantes en salud bucodental. Durante la jornada, se han abordado temas claves como la innovación en el diagnóstico de lesiones endo-periodontales y los progresos en una odontología que va más allá de lo estético. Además, los expertos han podido compartir casos clínicos reales con el fin de mejorar la experiencia de cada paciente con tratamientos más seguros y personalizados. Este encuentro se ha consolidado como un referente para compartir tendencias en salud bucodental, fortalecer la formación profesional y fomentar la innovación en el sector.