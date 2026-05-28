Expertos revelan la creciente demanda de acompañamiento emocional en los tanatorios

Madrid, 28 de mayo de 2026. En un momento crítico como es la muerte de un ser querido, el acompañamiento emocional se vuelve tan esencial como el propio servicio funerario. Según expertos de Grupo Albia, la atención psicológica es ya una de las peticiones más demandadas por las familias en los tanatorios. Además de apoyo psicológico, las familias también buscan despedidas más personalizadas, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. En su última apertura en Burgos, Grupo Albia ha incorporado innovaciones como una sala infantil, una sala inmersiva, un columbario digital y medidas sostenibles como hornos con filtrado ambiental. Con la reapertura de este centro en Burgos, la compañía tiene como objetivo proporcionar una experiencia mejorada en unas instalaciones de varguardia. Una renovación que demuestra que la forma de despedir a nuestros seres queridos está cambiando, impulsando a los tanatorios a transformarse para ofrecer un acompañamiento integral y cada vez más humano.