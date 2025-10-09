Expertos en salud mental abogan por investigar más en prevención

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, los centros de San Juan de Dios en Madrid han organizado una edición especial de R-Conecta donde se ha resaltado la importancia de la investigación y los retos en prevención. En esta edición se ha destacado la importancia de conocer los bulos que existen en relación a la salud mental y cómo éstos contribuyen a la estigmatización y el miedo.Una vez más, R-Conecta ha contado también con testimonios en primera persona. En esta ocasión, el psiquiatra Álvaro Pico ha conversado con una paciente sobre la importancia de intervenir a tiempo y contar con los medios y profesionales adecuados.Esta es la tercera edición de R-Conecta, un foro que nace desde San Juan de Dios en Madrid para analizar y reflexionar sobre la salud y el bienestar en diferentes colectivos, especialmente, los más vulnerables.R-Conecta es un encuentro, en el que una vez más, se ha puesto de manifiesto la importancia del enforque multidisciplinar en salud mental.