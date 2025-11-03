Expertos subrayan el valor de la fortificación en bebidas vegetales para una dieta más completa

Según la Fundación Española de Nutrición, en España, dos de cada tres personas no alcanzan la ingesta recomendada de nutrientes. Durante una jornada informativa organizada por Alpro, en colaboración con expertos de la salud, se ha debatido sobre los principales retos nutricionales de la actualidad.En la presentación, se ha resaltado el auge por las bebidas vegetales, sin embargo, más del 80% de ellas no contienen los nutrientes necesarios para garantizar una alimentación completa.Para concienciar a los consumidores sobre esta necesidad nutricional, Alpro ha elaborado una guía destacando el papel de las alternativas vegetales en nuestra dieta.Durante la jornada se ha destacado el papel de las bebidas de origen vegetal fortificadas para conseguir una dieta más equilibrada y saludable.