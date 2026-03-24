Expertos ven clave el acceso temprano a la innovación en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn

Madrid, 24 de marzo de 2026. La innovación está permitiendo a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal lograr una mejor calidad de vida. Así lo han destacado los más de 140 especialistas en gastroenterología que han participado en el Simposio IIN, organizado por Johnson & Johnson. La enfermedad inflamatoria intestinal afecta aproximadamente al 1% de la población española y sus síntomas pueden ser muy incapacitantes. Pero en los últimos años el manejo de los pacientes está avanzando gracias a un mayor conocimiento de la enfermedad y al abordaje multidisciplinar. La llegada de terapias biológicas dirigidas está permitiendo tratar eficazmente a los pacientes, al controlar la inflamación y alcanzar una remisión mantenida de la enfermedad. Sin embargo, la variabilidad en la respuesta a los tratamientos hace imprescindible avanzar hacia modelos de atención más individualizados y dinámicos. Durante la jornada se ha destacado la importancia de la identificación temprana de perfiles de riesgo, la selección adecuada de la estrategia terapéutica y la monitorización estrecha de la respuesta al tratamiento. Uno de los retos de la EII es facilitar el acceso a la innovación terapéutica desde el diagnóstico, algo que impacta en la progresión y el pronóstico de la enfermedad.