Una exposición de Lego recrea el 'Puente de la Solidaridad' de la dana

El presidente de la Asociación Valencianos Aficionados a los Bricks de Construcción (Valbrick), Stefan van den Hoogen, señalaba que se trata de una exposición de Lego dónde hay proyectos individuales, como el 'Puente de la Solidaridad'; una parrilla de Fórmula 1; o un despliegue de animales, y proyectos comunes, como el municipio de Alaquàs (Valencia) en miniatura o un belén que "se va ampliando año tras año". La exposición está en el municipio valenciano de Alaquàs, dónde, además, hay actividades interactivas para los niños algunos fines de semana.

