Exposiciones de ValenciaPhoto reflejan la ciudad y el Mediterráneo

Valencia, 17 de mayo de 2026. El director de ValenciaPhoto, Nicolás Llorenç, explica el festival de fotografía ValenciaPhoto, que refleja la ciudad de Valencia y los países del Mediterráneo con 17 exposiciones en diferentes puntos del municipio, como "en museos o centros de arte", y también en la calle: "en la plaza del Ayuntamiento, en la plaza de la Reina, en las Torres de Serrano, en la Llotjeta o en el CCCC". Llorenç destaca la exposición dividida sobre mar de culturas, "el mediterráneo como punto de inicio de la civilización que se expande por todo el mundo, con lonas colgadas en los edificios".