Extrabajadora residencia grabó las "anomalías" en el trato a los ancianos

La extrabajadora de la residencia de mayores Domus Vi en Llíria, María Castaño, ha asegurado que grabó las imágenes difundidas en medios de comunicación para mostrar las "anomalías" que observaba en el trato a los residentes. "Noté que los abuelos se deterioraban rápido. Me pedían auxilio, que les sacara de allí y algunos me decían que se sentían presos", ha explicado Castaño quien ha lamentado la ausencia de "conciencia" de que el trabajo en este centro es el de "cuidar" a unas personas "que no pueden valerse por si mismas".