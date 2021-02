El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha destacado que no cree "necesario" que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria tal y como plantea Galicia que, según ha asegurado, "no innova" con esta propuestas. Además, ha subrayado que el acuerdo del Sistema Nacional de Salud es que la vacuna "no sea obligatoria".(Fuente: Junta de Extremadura)