La F1 inunda Madrid con la Fan Zone de Williams ante la expectación por Sainz y Alonso

Madrid, 13 de septiembre de 2026. La Fórmula 1 no ha olvidado ningún epacio de Madrid este fin de semana. La plaza de Callao ha acogido la Fan zone que Williams, escudería de Carlos Sainz, ha preparado para los aficionados que quieran disfrutar de todo tipo de actividades. Mientras algunos aprovechaban para hacer tiempo hasta el inicio del Gran Premio, otros esperaban que "Alonso y Sainz ganasen algún puntillo". "No tengo muchas esperanzas puestas en ellos", ha señalado uno de los asistentes a la Fan zone, refiriéndose a Fernando Alonzo y Carlos Sainz.