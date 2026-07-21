Fabián y Gavi celebran en Los Palacios (Sevilla) un Mundial "único e histórico"

Los Palacios, Sevilla, 21 de julio de 2026. Los campeones del mundo con la Selección Española Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira, 'Gavi', han sido recibidos este martes en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde han compartido con sus vecinos la celebración por el título de oro conquistado en el Mundial de Estados Unidos y han recibido el tradicional homenaje de su peso en tomates. Ambos han coincidido en definir el triunfo como "un momento único e histórico" que "se va a celebrar toda la vida".