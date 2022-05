Facua llama a la “presión social” para conseguir bajar el IVA en productos de higiene femenina

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que la bajada del IVA de los productos de higiene femenina "no solo es un acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos en el documento de legislatura", sino que además "formaba parte del programa electoral" del PSOE que "es quien está frenando y retrasando la medida", ya que ha añadido que se cumplen ya tres años de este Gobierno de coalición y "se siguen poniendo todo tipo de trabas" para implementar "algo necesario" que, a su juicio, "supondría una reducción de precios" en estos productos básicos para las mujeres, por lo que ha dicho que no entiende "las excusas" al respecto. De hecho, ha añadido que puede que acabe la legislatura y no se haya aprobado esta medida, por lo que ha llamado a la "presión social" para forzar a que al menos en los próximos Presupuestos Generales del Estado ya quede incorporada.(Fuente: FACUA)

