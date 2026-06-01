La falta de mano de obra cualificada frena el crecimiento de la construcción y la reforma

Madrid, 1 de junio de 2026. Uno de cada dos profesionales del sector de la construcción y la reforma señala la falta de mano de obra cualificada como el principal freno para hacer crecer su actividad. Esta es una de las principales conclusiones del 'Estudio Demoscópico sobre el Sector de la Reforma y la Construcción en España', elaborado por AEI Xperience, en colaboración con Obramat. El informe refleja un momento de estabilidad para el sector de la construcción y la reforma, pero pone de manifiesto la necesidad de reforzar la formación técnica de los profesionales. En este contexto, nace la Academia Obramat, destinada a impulsar la formación interna. La iniciativa está dirigida a impulsar la formación interna y profesionalizar la figura del formador dentro de la compañía. Los datos demuestran una percepción positiva sobre el gremio: casi el 93% de los encuestados recomendaría trabajar en el sector a los jóvenes que buscan una salida laboral, y uno de cada tres profesionales ve el futuro con optimismo.