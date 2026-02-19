Familia del joven que murió en Corral de Almaguer retira acusación al médico

Toledo, 19 de febrero de 2026. La acusación particular en el juicio contra V.M.F. y A.M.A., acusados de un delito de omisión del deber de socorro por el fallecimiento, el 27 de enero de 2018, de C.P.M., un joven de 21 años que murió en Corral de Almaguer mientras jugaba un partido de fútbol tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, ha decidido renunciar a la acción penal frente al médico A.M.A. y considerar "autora individual y única" a la enfermera V.M.F. (Fuente: Audiencia Provincial de Toledo)