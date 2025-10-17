Familia de la menor suicidada tras acoso escolar tomará medidas legales tras inacción del centr

El tío de la menor que se precipitó por un balcón en Sevilla tras sufrir acoso escolar, Isaac Villar, ha anunciado que la familia de la joven de 14 años tomará "todas las medidas legales necesarias" tras considerar que el colegio Irlandesas Loreto, en el que se encontraba escolarizada la menor, no actuó frente a las denuncias de acoso escolar presentadas previamente y ha añadido que la madre había presentado dos avisos formales al centro, acompañados de informes psicológicos, sin que se recibiera "ninguna respuesta" ni se activaran protocolos adecuados para proteger a la alumna.