Familiar de Francisca Cadenas tras declarar ante el juez: "Es duro, pero esperamos justicia"

Villafranca de los Barros (Badajoz), 20 de abril de 2026. Tras la comparecencia de los últimos cinco testigos citados en el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros, se ha puesto fin a la primera ronda de declaraciones prevista en el marco de la instrucción por el caso de Francisca Cadenas. Entre ellas, Luisa Florido, cuñada de Francisca, quien ha señalado que recuerda "cada noche" el día de la desaparición, y ha afirmado que "es duro" aunque confía en que "se haga justicia". Asimismo, ha indicado que durante su declaración ha estado "tranquila" porque "cuando uno dice la verdad, está tranquilo". Por su parte, la abogada de la familia, Verónica Guerrero, ha indicado que el procedimiento entra en fase de análisis de las diligencias ya practicadas.