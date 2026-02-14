Las familias tiran de disfraces reciclados para dar la bienvenida al Carnaval de Sants

"Es un evento muy chulo. El año pasado lo descubrimos por primera vez y este año repetimos", dice una de las familias con las que ha hablado Europa Press durante la celebración del desfile del Carnaval del barrio de Sants-Montjuïc, uno de los carnavales más importantes que ha tenido lugar en esta tarde de sábado en la ciudad de Barcelona.Tal y como marca la tradición, el rey Wally Mazo XLI ha iniciado su recorrido desde la calle Badal hasta la calle Béjar. El Carnaval ha sido organizado por el Centre Cívic Cotxeres de Sants en colaboración con la emisora Sants3 Ràdio y la Comissió de Festes de la plaça de la Farga.