Fanta celebra 65 años en España liderando el segmento de cítricos, con más del 48% de cuota

Madrid, 19 de marzo de 2026. Fanta celebra 65 años en España en un momento clave para el mercado de bebidas refrescantes. En la actualidad, la marca concentra un 48,3% del volumen de ventas en el segmento de cítricos, el segundo más relevante del mercado detrás de las colas, con presencia en el 52% de los hogares españoles. El consumo de refrescos en el país muestra una evolución positiva, aportando el 35% del crecimiento total del sector bebidas. En este contexto, Fanta se posiciona como una de las palancas de desarrollo del negocio de Coca-Cola en España, y arranca el 2026 ganando cuota de mercado. Durante la celebración de su 65 aniversario, la marca ha destacado el valor de la innovación como motor de crecimiento y ha anticipado cuáles serán sus novedades para este año. Tras más de seis décadas de historia, Fanta se sitúa como un referente en el segmento de cítricos y un icono de consumo para millones de españoles.