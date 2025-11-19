FAS celebra 25 años de compromiso con la prevención en el consumo de alcohol en menores

La Fundación Alcohol y Sociedad ha celebrados su 25 aniversario con una gala en la que no ha faltado el apoyo de las autoridades institucionales. La Fundación ha destacado el papel de la educación y la colaboración como pilares para prevenir el consumo de alcohol en menores. Un trabajo continuo, que según la encuesta ESTUDES 2025, se ve reflejado en un descenso histórico del consumo juvenil.Durante el evento, se ha proyectado el documental "Una conversación pendiente. Menores y alcohol", dirigido por Jaime Dezcallar y protagonizado por la psicóloga y actriz, Isabel Aboy, que aborda la importancia del diálogo en el entorno familiar para promover conductas responsables entre los jóvenes.La gala ha acogido la primera edición de los Premios "CERO", con los que la Fundación ha distinguido el compromiso con el bienestar y la protección de la infancia y la adolescencia.Con esta gala, la Fundación ha renovado su compromiso de seguir trabajando otros 25 años por una sociedad más informada y responsable.