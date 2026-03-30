Faunia celebra la Semana Santa con crías, nuevas parejas y actividades familiares

Madrid, 30 de marzo de 2026. Faunia celebra la Semana Santa con un completo programa de actividades familiares, marcado por varios nacimientos y la llegada de un macho de cerdo hormiguero procedente del Zoo de Longleat (Reino Unido), así como por la presentación de su nueva imagen, inspirada en el emblemático tucán del parque. Este cambio llega como antesala de su 25 aniversario, que se conmemorará el próximo 10 de julio. Así lo ha explicado la directora de comunicación de Faunia, María José Luis.