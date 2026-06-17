La Fed mantiene sin cambios los tipos por cuarta vez consecutiva en la primera reunión de Warsh

Estados Unidos, 17 de junio de 2026. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha resuelto este miércoles por unanimidad mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en la primera reunión de Kevin Warsh al frente del instituto emisor y cumpliendo con los pronósticos de los analistas, apenas cuatro días después del anuncio de acuerdo de paz entre Irán y EEUU. (Fuente: Federal Reserve / White House / CCTV / EBS)