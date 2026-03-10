Feijóo acusa a Abascal de impedir gobiernos en CCAA y le dice: "Lo de patriota te viene grande"

El Burgo de Osma, 10 de marzo de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por impedir que "se puedan gobernar las comunidades autónomas" ante la situación de bloqueo en Extremadura y Aragón y ha afirmado que ese comportamiento evidencia una falta de "patriotismo". "Resulta que un político ama a España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande, te viene grande", ha exclamado Feijóo. (Fuente: PP)