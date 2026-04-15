Feijóo acusa a Sánchez de regularizar inmigrantes "a granel"

Madrid, 15 de abril de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "negarse" a dar información al Congreso acerca de cuántos inmigrantes van a ser regularizados tras el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros y ha afirmado que se está gobernando "en contra" del Parlamento y de "la voluntad popular". A su entender, es un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer". (Fuente: Congreso)