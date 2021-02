Feijóo advierte sobre Semana Santa: "No será como nos gustaría"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que "no puede prometer" que Galicia estará "en la normalidad dentro de tres meses" porque, ha admitido, no lo cree, y de hecho ha avisado de que el puente de San José (el 19 de marzo es festivo en Galicia) y la Semana Santa "no serán como nos gustaría". En todo caso, ha advertido de que la posibilidad de que haya más restricciones y una vuelta atrás en la desescalada dependerá del comportamiento individual, que puede evitar que los datos de incidencia vuelvan a empeorar. (Fuente: Xunta de Galicia)