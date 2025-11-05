Feijóo se compromete con los autónomos a facilitar que trabajen tras la edad de jubilación

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este miércoles un decálogo de medidas dentro del 'Contrato con los Autónomos' del partido que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena, la exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, facilidades para trabajar después de la edad de jubilación con el 100% de la pensión o la reducción de las cuatro declaraciones anuales a dos, y a una en el caso de los nuevos autónomos.(Fuente: PP)