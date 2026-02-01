Feijóo critica la regularización de inmigrantes: "Es intentar comprar votantes en el futuro"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la regularización extraordinaria de inmigrantes por ser un "reparto de papeletas" en vez de "un reparto de papeles". En este sentido, Feijóo ha dicho "no a la regularización masiva sin garantías" y ha apelado al consenso de la UE en materia de control de fronteras. "Europa tiene un pacto de migración y asilo, está fortaleciendo sus fronteras, está consensuando sus políticas de migración y sus políticas de deportaciones, y en España se está haciendo todo lo contrario", de forma que "la imagen del Gobierno de España es demoledora en el exterior".(Fuente: PP)