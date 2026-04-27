Feijóo culpa del apagón a Sánchez y a Red Eléctrica por su "política energética ideologizada"

Madrid, 27 de abril de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, como responsables del apagón del 28 de abril de 2025 y ha recalcado que ninguno de ellos "debería seguir en el cargo". Según ha subrayado, ese "colapso del sistema eléctrico" se debe a "la incompetencia" y "la irresponsabilidad" del Gobierno, así como a "una política energética ideologizada. (Fuente: Congreso)