Feijóo, tras declaración de Aldama: "Si Sánchez no se ha querellado ya, no era una inventada"

Roquetas de Mar (Almería), 29 de abril de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "gravísimo" el testimonio prestado este miércoles en el Tribunal Supremo por el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, quien ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" de una "banda organizada criminal" y como "encubridor y cómplice de varios delitos". "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado ya contra Aldama, entonces no era una inventada, es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público", ha manifestado el líder de los 'populares' en un acto político en Roquetas de Mar (Almería) a las puertas del inicio de campaña por las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. (Fuente: PP)