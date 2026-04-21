Feijóo defiende 300.000 millones en inversión para corregir la "degradación" en infraestructura

Getafe, 21 de abril de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes una inversión de al menos 300.000 millones euros para corregir la "degradación" que, a su juicio, sufre España en materia de infraestructuras. Además, ha expuesto sus compromisos, entre ellos, realizar una auditoria completa de la red ferroviaria, recuperar las indemnizaciones por retraso, impulsar un presupuesto "suficiente" para infraestructuras o encargar esta materia a un gestor, no a "un corrupto ni un agitador". (Fuente: PP)