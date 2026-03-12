Feijóo: "A los que dicen que España nos queda grande, les digo que no voy a abandonar el país"

Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos), 12 de marzo de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el PP es el único partido que se presenta a las elecciones de Castilla y León para gobernar y ha acusado a Vox un día más de "bloquear" los gobiernos en CCAA, subrayando que "con la que está cayendo", "nadie puede entender" que esa formación "no facilite un gobierno del PP cuando gana". Dicho esto, ha respondido a las palabras de Santiago Abascal y le ha espetado que él "jamás" va a abandonar a este país. (Fuente: PP)