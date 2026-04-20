Feijóo elogia a Moreno: "El cambio que ha dado a Andalucía es el que daremos a España"

Madrid, 20 de abril de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes la "buena gestión" en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, al que ha definido como "un buen tipo", y le ha puesto como modelo a seguir si llega al Palacio de la Moncloa. A su entender, su balance es "uno de los más impresionantes de un político en la historia de la España de las autonomías" porque cogió a esta región "a la cola de todos los ránkings" y los ha mejorado, siendo "motivo más que suficiente" para revalidar el Gobierno andaluz. (Fuente: PP)