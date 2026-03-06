Feijóo pide aprender del "bloqueo" de Abascal en Extremadura para que no se repita en CyL

León, 6 de marzo de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este viernes a "aprender" del "bloqueo" de Vox a la candidata 'popular' en Extremadura, María Guardiola, para no se repita en Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco. Tras denunciar la "estafa" que supone la "pinza" de PSOE y Vox, ha advertido que si ese partido ha actuado así por la proximidad de las elecciones de CyL, también "estará dispuesto a bloquear" el Ejecutivo autonómico de CyL "por las elecciones de Andalucía" de esta primavera. (Fuente: Partido Popular)