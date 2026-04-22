Feijóo pide "apretar" para que Moreno repita mayoría sin depender de Vox

Huelva, 22 de abril de 2026.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que Andalucía tiene con Juanma Moreno un presidente de "primera categoría" que "cumple" y "sirve" a los ciudadanos y ha llamado a "pelear" cada voto para que repita su mayoría absoluta en esta comunidad sin depender de Vox, ya que "cuanto más Partido Popular, más estabilidad". "Por eso os digo: apretad. No pensemos que está hecho, no lo está. Aquí no se ha ganado nada. Hay que pelear cada voto, uno a uno, hasta el final", ha declarado Feijóo en un acto del PP en Lepe (Huelva).
(Fuente: PP)