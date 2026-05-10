Feijóo pide "mayoría de estabilidad" para Andalucía

Málaga, 10 de mayo de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo en Málaga una "mayoría de estabilidad" para su partido en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, asegurando que esta tierra "cree" en el presidente de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, a la reelección. Ha señalado que Moreno es el "mejor presidente" de la historia de Andalucía y se ha mostrado convencido de que el "sanchismo ya no cuela" ni en esta comunidad ni en el resto de España. (Fuente: PP-A)